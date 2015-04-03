Гривня на міжбанку сьогодні змогла піднятися вище 23,50 за долар

У п'ятницю, 3 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 23,30/23,48, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,54/25,66 грн/євро, до російського рубля - 0,4090/0,4130.

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