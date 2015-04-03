Україна відновить соцвиплати на окупованих територіях Донбасу після їх звільнення - Мін'юст

Усі соціальні виплати жителям окупованих територій на сході України, незважаючи на судове рішення щодо незаконності їх припинення, будуть забезпечені після відновлення контролю над цими територіями.

Про це повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова на брифінгу в Кабінеті міністрів.

Раніше Київський апеляційний адміністративний суд визнав постанову Кабміну про здійснення соціальних виплат у Донецькій і Луганській областях лише на контрольованих українською владою територіях недійсною.

«Позиція уряду однозначна: усі виплати будуть забезпечені, як тільки буде відновлено контроль України над даними територіями. У будь-якому разі, всі переселенці з даних територій мають можливість у повному обсязі отримати належне соціальне забезпечення», - сказала Севостьянова.

Читайте такожМін'юст хоче оскаржити рішення щодо розморожування соцвиплат у зоні АТОВона нагадала про трагічні наслідки для працівників казначейства та банків при спробах доставляти кошти на окуповані території.

«У разі, коли казначейства, фінансові установи не можуть доставити кошти на ці території, це зараз неможливо, і я хочу подивитися на цих суддів, які виносять такі рішення в такій ситуації», - додала Севостьянова.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, народний депутат Антон Геращенко заявив, що рішення Київського апеляційного адміністративного суду про визнання недійсною постанови Кабміну про здійснення соціальних виплат у Донецькій і Луганській областях лише на контрольованих українською владою територіях суперечить національній безпеці України і здоровому глузду.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Київський апеляційний адмінсуд залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва, який визнав незаконною постанову уряду про те, що в підконтрольних терористам населених пунктах Донецької й Луганської областей соцвиплати здійснюватимуться лише після їх повернення під контроль Києва.