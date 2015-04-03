Гривня на міжбанку помітно зміцнилася - до 23,35 за долар

У п'ятницю, 3 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,95/23,35, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,2520/25,6890, до російського рубля - 0,4040/0,4120.

Читайте такожНацбанк представив проект реформи фінансового сектора до 2020 рокуЗа даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 16:00 становив 23,3409 грн/дол., на цей час було укладено 278 угод на 214,65 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 квітня, котирування гривні до долара на міжбанківському ринку на закриття торгів установилися на рівні 23,43/23,53.