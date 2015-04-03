В Україні відкрили доступ до архіву держзакупівель із середини 2008 року
Весь архів держзакупівель доступний для скачування та аналізу на Національному порталі відкритих даних.
Державне підприємство «Зовнішторгвидав» за окремим дорученням міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса опублікувало результати експорту бази даних порталу державних закупівель, починаючи з середини 2008 року, повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.
Наразі весь архів держзакупівель доступний для скачування та аналізу на Національному порталі відкритих даних.
При цьому архів представлено в машинописному форматі і подальша робота з його оцифрування здійснюватиметься з урахуванням порад технічних фахівців.
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Згідно з даними Мінекономрозвитку, проведення та активне використання в Україні системи електронних державних закупівель, обсяг яких становить близько 200 млрд грн на рік, дасть змогу заощадити близько 20-40 млрд грн бюджетних коштів.