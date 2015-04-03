В Україні відкрили доступ до архіву держзакупівель із середини 2008 року

Державне підприємство «Зовнішторгвидав» за окремим дорученням міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса опублікувало результати експорту бази даних порталу державних закупівель, починаючи з середини 2008 року, повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

Наразі весь архів держзакупівель доступний для скачування та аналізу на Національному порталі відкритих даних.

При цьому архів представлено в машинописному форматі і подальша робота з його оцифрування здійснюватиметься з урахуванням порад технічних фахівців.

Читайте такожУ Кабміні заявили, що більша частина встановлених ДФІ фінансових порушень припадає на 2012-2013 рокиЯк повідомляв УНІАН, система електронних державних закупівель, яка нині проходить етап тестування в ряді державних підприємств і відомств, може повноцінно запрацювати до кінця поточного року.

Згідно з даними Мінекономрозвитку, проведення та активне використання в Україні системи електронних державних закупівель, обсяг яких становить близько 200 млрд грн на рік, дасть змогу заощадити близько 20-40 млрд грн бюджетних коштів.