Нового голову фіскальної служби призначать не раніше 23 квітня

Міністерство фінансів України за погодженням з прем'єр-міністром продовжило термін проведення конкурсу на посаду нового очільника Державної фіскальної служби до 23 квітня включно, повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін також продовжив кінцевий термін подачі документів. Згідно з новими термінами, претенденти мають до 10 квітня надати скорочений перелік документів, а до 17 квітня - повний перелік документів.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Кабінет міністрів України прийняв відставку голови Державної фіскальної служби (ДФС) Ігоря Білоуса, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка, які опікувалися податковою міліцією і митницею.

Читайте такожКабмін призначив тимчасового голову фіскальної службиУрядове рішення ґрунтувалося на рекомендації урядової комісії. Вона була створена за розпорядженням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, в її завдання входило розслідування діяльності керівництва Державної фіскальної служби. Комісія завершила роботу, обробивши близько 250 скарг бізнесу.

У зв'язку зі звільненням голови ДФС, прем'єр Яценюк доручив міністру фінансів Наталії Яресько очолити конкурсну комісію з відбору нового голови ДФС. Прем'єр дав главі Мінфіну два тижні на проведення конкурсу.