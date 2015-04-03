Офіційний курс гривні зріс на 20 копійок

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, на 6 квітня Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2330.4799 (3 квітня - 2350.9492);

100 євро - 2523.9097 (3 квітня - 2546.0780);

10 російських рублів - 4.1063 (3 квітня - 4.1252).

Читайте такожНацбанк обіцяє за рік підтягнути золотовалютні резерви до $18 мільярдівЯк повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанку гривня подорожчала до долара на 18 копійок.

Так, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,95/23,35.