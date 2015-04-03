Офіційний курс гривні зріс на 20 копійок
18:50, 03 квітня 2015Фінанси
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Національний банк сьогодні вирішив зміцнити курс української валюти.
Гривня знову відвойовує позиції у долара / dialog.ua
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, на 6 квітня Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США - 2330.4799 (3 квітня - 2350.9492);
100 євро - 2523.9097 (3 квітня - 2546.0780);
10 російських рублів - 4.1063 (3 квітня - 4.1252).
Читайте такожНацбанк обіцяє за рік підтягнути золотовалютні резерви до $18 мільярдівЯк повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанку гривня подорожчала до долара на 18 копійок.
Так, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,95/23,35.
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