Девальвація гривні здешевила експорт, але не стимулює економіку України - НБУ

«Зниження заробітної плати та девальвація національної валюти, на жаль, не стимулюють економіку України в цілому, оскільки не відбувається процес імпортозаміщення. Для підвищення конкурентоспроможності експортерів нашій економіці як і раніше необхідні приватні інвестиції, потік яких нині залежить від загроз безпеки, бізнес-клімату та довіри до української держави», - цитує Сологуба прес-служба Американської торгової палати.

За словами заступника голови НБУ, дефіцит платіжного балансу країни скоротився через девальвацію національної валюти, водночас рахунок капіталу і фінансових операцій скоротився через скорочення прямих інвестицій.

У зв'язку з цим присутній на заході голова українського представництва Європейського банку реконструкції та розвитку Шевкі Аджунер закликав інвесторів підтримати економіку України.

«Інституційні перетворення в Україні та зроблені зусилля щодо створення прозорої системи управління поки що не перетворилися в інвестиції», - зазначив Аджунер.

Як повідомляв УНІАН, з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Читайте такожОфіційний курс гривні зріс на 20 копійокМіжнародний валютний фонд 11 березня схвалив нову програму кредитування економіки України, перший транш в рамках якої в обсязі 5 млрд дол. отримано 13 березня.

Після запровадження Нацбанком низки жорстких обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу МВФ гривня менш як за два тижні зміцнилася до 21,55 грн/дол., проте після повернулася до позначки близько 23-23,5 грн/дол., на якій утримується в упродовж останніх двох тижнів.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, поточний рівень курсу на валютному ринку близький до фундаментального завдяки поповненню золотовалютних резервів на 5 млрд дол., отриманих від Міжнародного валютного фонду, і припиненню валютних спекуляцій.