У Греції можуть паралельно з євро ввести національну валюту

Передбачається, що такий план буде реалізований у тому випадку, якщо Афіни не зможуть домовитися із Європою про програму фінансової підтримки, повідомляє Lb.ua із посиланням на Тhe Telegraph.

За даними видання, якщо Афіни не зможуть домовитися з Європою про програму фінансової підтримки, це змусить владу повернутися до драхми, яку вивели з обігу у 2001 році після вступу в єврозону. Саме у драхмах передбачається виплачувати пенсії і зарплати грекам.

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"Ми - лівий уряд. Якщо нам доведеться вибирати: оголосити дефолт за боргами перед МВФ або оголосити дефолт за зобов'язаннями перед власним народом, то наш вибір очевидний", - зазначило джерело видання.

В Афінах вважають, що європейські кредитори досі не зрозуміли, що політичний ландшафт у Греції сильно змінився від моменту обрання "Сірізи" у січні, і що вони повинні будуть зробити реальні поступки, якщо вони хочуть запобігти розколу валютного союзу, зазначає видання. Водночас у "Сірізі" сподіваються на те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель зможе допомогти Греції вийти із кризи.

Раніше УНІАН повідомляв, що Греція заявила кредиторам, що не зможе платити за боргами з 9 квітня.