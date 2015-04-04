МВФ погіршив прогноз падіння економіки Росії

Міжнародний валютний фонд (МВФ) переглянув в бік погіршення - з мінус 3,0% до мінус 3,8% ВВП - прогноз за темпами економічного зростання в Росії в поточному році.

Як стало відомо ТАСС з обізнаних джерел у Вашингтоні, такі цифри закладені в новій доповіді Фонду, презентація якої запланована на 14 квітня.

На думку МВФ, у 2016 році буде спостерігатися уповільнення рецесії - спад ВВП РФ становитиме 1%.

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Нові цифри співзвучні оцінками Центрального банку Росії. У середині березня він заявляв, що очікує в 2015 році скорочення ВВП країни на 3,5% - 4,0% В Мінекономрозвитку тоді ж називали більш оптимістичний орієнтир - мінус 3,0% ВВП.

Разом з тим Світовий банк 1 квітня озвучив в Москві ті ж очікування, що й в МВФ - спад на 3,8%