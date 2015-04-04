За п'ять місяців Україна поставила до Криму товарів на $500 мільйонів

Про це свідчать дані, наведені у відповідях Державної фіскальної служби України на інформаційні запити ZN.UA.

За інформацією ДФС, за п'ять місяців дії закону про ВЕЗ "Крим" (з 27 вересня 2014 року і до кінця лютого 2015 року) на територію анексованого півострова були ввезені товари загальною вартістю 526 мільйонів 339 тисячі доларів США.

У тому числі, у 2014 році - на суму 430 млн 511 тис. доларів, за січень-лютий 2015 року - на суму 95 млн 828 тис. доларів.

Постачання товарів на окуповані території здійснюють більше трьох тисяч суб'єктів підприємницької діяльності, причому в 2015 році спостерігається різке скорочення їх кількості, що частково зумовлено введенням РФ ввізних мит та посилення контролю на пунктах пропуску.

Зокрема, в грудні 2014 року, за даними ДФС України, переміщення товарів в Крим здійснювали 1473 СПД, а в січні-лютому їх кількість скоротилася в три рази - до 485.

Найбільшу групу продуктів харчування, поставлених до Криму, становлять м'ясо і субпродукти: за п'ять місяців їх було завезено на 49,4 млн доларів.

Молока, молочних продуктів і яєць поставлено на 46 млн доларів., алкогольних і безалкогольних напоїв - на 26,7 млн доларів США, цукру і кондитерських виробів з нього - на 20,3 млн доларів США.

Серед поставок на окуповані території непродовольчих товарів лідирують електричні машини та обладнання, відео - і аудіоапаратура (на 34,9 млн дол.), паливо мінеральне, нафта, бітумні речовини (30,9 млн. дол.), пластмаси та полімерні матеріали (на 21,1 млн дол).

Загальна вага товарів, переміщених з материкової України на півострів за п'ять місяців, як випливає з даних Державної фіскальної служби, становить 1 372 073 тонн.

При цьому сума сплаченого мита за більшістю позицій становить 0 (нуль) гривень, оскільки законом про вільну економічну зону суб'єкти підприємницької діяльності України звільнено від його оплати при постачанні товарів у ВЕЗ "Крим", тобто, на територію окупованого півострова.

Зокрема, в грудні 2014-лютому 2015 вивізне мито стягувалося лише з поставок чорних металів (склало 424 тисячі гривень) та насіння і плодів олійних рослин (56 тис. гривень).

При цьому, як повідомляється у відповідях ДФС, за цей же період часу з території Криму на материкову Україну було переміщено товарів загальною вартістю 39 млн 291 тисяч доларів США. Найбільші за вартості поставки припали на барвники, фарби і лаки ( 3,51 млн дол.), продукти неорганічної хімії (на 11, 2 мільйона доларів), алкогольні і безалкогольні напої (на 3,3 млн дол.) товари групи "сіль, земля, камінь, цемент" - на 6,9 млн дол.

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Нагадаємо, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про створення вільної економічної зони "Крим" і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України".

З 1 січня 2015 року українські товари при ввезенні на територію окупованого Росією кримського півострова повинні обкладатися митом, заявили в митниці Криму.