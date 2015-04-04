Кабмін затвердив перелік боргових зобов'язань для реструктуризації

Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів на сьогоднішньому виїзному засіданні затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації.

Як повідомляє прес-служба Мінфіну, реструктуризація буде проводитися з метою виконання програми Міжнародного валютного фонду, яка передбачає економію в 15 млрд доларів на зовнішніх боргових зобов'язаннях за період реалізації програми.

Співвідношення державного боргу до ВВП не повинно перевищити позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - не більше 10% ВВП.

Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і буде включати частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги (єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва).

Переговори з кредиторами мають бути завершені до травня 2015 року, коли відбудеться перший аудит виконання програми з МВФ.

Водночас, вичерпний список боргових зобов'язань України, які уряд планує реструктуризувати, буде опубліковано пізніше як додаток до відповідного розпорядження Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що питання списання боргів у рамках переговорів про реструктуризацію зовнішнього державного боргу з кредиторами не обговорюється.

Україна почала переговори щодо реструктуризації 13 березня. Кабмін визначив радниками в переговорах фінансову компанію Lazard і юридичну компанію White & Case. Американський інвестиційний фонд Franklin Templeton, як один із основних приватних власників українських євробондів, очолив групу кредиторів.

Джерела, близькі до переговорів, зазначали, що Україна може включити в пакет бондів до реструктуризації папери держхолдингів «Укравтодор», КБ «Південне», Держадміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця», двох держбанків - «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» і бонди Київської міської державної адміністрації. Українська сторона пропонує розділити ці папери на дві групи й вести переговори по кожній із них.