Японія може направити до Мінфіну України свого радника

Японія розглядає можливість відрядити у Міністерство фінансів України свого радника.

Про це в інтервʼю Радіо Свобода повідомив посол Японії в Україні Сіґекі Сумі.

«Наразі Японія серйозно розмірковує над тим, щоб відправити експерта з питань фінансів, який би працював усередині Міністерства фінансів», - сказав посол.

На запитання, чи це рішення вже ухвалене японським урядом, дипломат відповів: «Так, ми зараз якраз обираємо людину».

У Міністерстві фінансів Україну цю інформацію поки не коментували.

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