Японія може направити до Мінфіну України свого радника
У Міністерстві фінансів України інформацію поки не прокоментували.
Японія розглядає можливість відрядити у Міністерство фінансів України свого радника.
Про це в інтервʼю Радіо Свобода повідомив посол Японії в Україні Сіґекі Сумі.
«Наразі Японія серйозно розмірковує над тим, щоб відправити експерта з питань фінансів, який би працював усередині Міністерства фінансів», - сказав посол.
На запитання, чи це рішення вже ухвалене японським урядом, дипломат відповів: «Так, ми зараз якраз обираємо людину».
У Міністерстві фінансів Україну цю інформацію поки не коментували.
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