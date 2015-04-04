Японія може направити до Мінфіну України свого радника

16:15, 04 квітня 2015
Фінанси
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У Міністерстві фінансів України інформацію поки не прокоментували.

В Минфине может появиться человек из Японии / investgazeta.net

Японія розглядає можливість відрядити у Міністерство фінансів України свого радника.

Про це в інтервʼю Радіо Свобода повідомив посол Японії в Україні Сіґекі Сумі.

«Наразі Японія серйозно розмірковує над тим, щоб відправити експерта з питань фінансів, який би працював усередині Міністерства фінансів», - сказав посол.

На запитання, чи це рішення вже ухвалене японським урядом, дипломат відповів: «Так, ми зараз якраз обираємо людину».

У Міністерстві фінансів Україну цю інформацію поки не коментували.

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