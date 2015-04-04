Сорос: Україна зараз захищає цінності Євросоюзу

Євросоюз повинен надавати більше уваги Україні, оскільки те, як ЄС виглядатиме через п’ять років, вирішиться протягом найближчих трьох-п’яти місяців.

Про це у статті для німецької газети Die Welt заявив американський фінансист і меценат Джордж Сорос, передає Німецька хвиля.

За його словами, якщо з вирішенням довготривалої кризи у Греції від самого початку було багато плутанини, то з Україною - інша ситуація.

"Росія Володимира Путіна є агресором, і Україна, яка захищає себе, захищає також цінності і принципи, на яких заснований ЄС", - наголосив фінансист і додав, що Європа, однак, "сприймає Україну як ще одну Грецію" і надто зайнята проблемами останньої.

Це, вважає Сорос, є неправильним підходом, який призведе до хибних результатів.

Фінансист переконаний, що Путін не хоче отримати в Україні військову перемогу, за яку він відділить частину території й буде змушений нести за неї відповідальність.

"Він швидше прагне досягти фінансового і політичного краху, який дестабілізує ситуацію в Україні, і відповідальності за який він зможе уникнути", - зазначив фінансист.

Читайте такожСорос готовий інвестувати в економіку України $1 мільярдВін наголосив, що Путін уже двічі довів це, перетворивши військову перемогу на перемир’я, маючи на увазі мінські домовленості. Зараз Україна перебуває на межі виживання, зазначає Сорос, і Путін може обирати між гібридною війною та гібридним миром, а Україна та її союзники можуть лише реагувати на це.

Він зазначає, що принципи, які нині відстоює Україна - ті, на яких ґрунтується ЄС. Євросоюзу доведеться у майбутньому виділяти набагато більше коштів для власного захисту, якщо він зараз не підтримає належним чином Україну, вважає фінансист.