"Вишеградська четвірка" підтримує надання масивної фінансової допомоги Україні - ЗМІ

12:35, 05 квітня 2015
Фінанси
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Країни Вишеградської четвірки підтримують надання масивної фінансової допомоги Україні.

REUTERS

Як повідомляє Радіо Прага, про це міністри закордонних справ країн Вишеградської четвірки заявили на засіданні представників семи східноєвропейських країн в Будапешті.

Країни Вишеградської четвірки також запропонували план надання допомоги Україні у сфері енергетики. Мова йшла про постачання частини газу, що здобувається країнами ЄС.

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Також на зустрічі прозвучав заклик до лібералізації візового режиму для громадян України.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Європейська комісія прийняла рішення виділити Україні останній транш у розмірі 250 млн євро в рамках першої програми макрофінансової допомоги (610 млн євро).

За даними ЄК, Україна отримала 1,360 млрд євро макрофінансової допомоги в 2014 році.

У 2014 році фінансування ЄС у рамках інструментів Європейської політики сусідства склало 365 млн євро, що є найбільшою сумою, коли-небудь виділеної Україні.

Україна у 2014 році також одержала гуманітарну допомогу на суму 139 млн євро і 2 млн євро в рамках тематичних програм розвитку громадянського суспільства та місцевих органів влади.

31 березня Європейська Рада прийняла рішення, яким затвердила надання Україні 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги.

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