Залишок на казначейському рахунку становить 32 мільярди гривень - Яценюк

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу «1+1».

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Він зазначив, що рік тому, в березні 2014 року обсяг коштів на казначейському рахунку становив 108 тис грн, а зараз це 32 млрд грн. Цих коштів, за словами Яценюка, буде достатньо для фінансування програми бюджетних субсидій для громадян України – як компенсацій за зростання комунальних тарифів та фінансування інших, зокрема військових, потреб.