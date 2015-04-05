Валютний курс стабілізовано, але все залежить від ситуації на Донбасі – прем’єр

Про це в ефірі «1+1» сказав прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Хочу бути обережним, але разом з тим спокійним у питанні валютно-курсової політики. Це питання Нацбанку, і кожен повинен відповідати за своє. Але ми провели перемовини з МВФ і отримали перші 5 млрд долл. Вони зараз знаходяться в резервах, інша частина – знаходиться в резервах уряду. Вона призначена для зовнішніх виплат. Ми стабілізували валютний курс, - сказав Яценюк. - Дуже багато залежить від військової ситуації, що буде відбуватися на сході. Якщо ситуація буде стабілізуватися, то це позитивно впливатиме на економіку».

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня Україна та Міжнародний валютний фонд ухвалили програму співпраці строком на 4 роки та обсягом фінансування 17,5 млрд долл. 13 березня України тримала перший транш по програмі в обсязі 5 млрд долл.