Надходження до місцевих бюджетів зросли більш ніж на третину

За січень-березень 2015 року до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування трансфертів, надійшло 21 млрд грн, що на 5,5 млрд грн, або на 35,4% більше показника за аналогічний період минулого року (у співставних умовах та без урахування територій, що не підконтрольні українським властям).

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, в тому числі надходження від податку на доходи фізичних осіб зросли на 14,1% - до 10,736 млрд грн, від плати за землю - на 23,3%, до 3,201 млрд грн.

Від податку на нерухомість за цей період надійшло 45,5 млн грн, від акцизного податку – 1,149 млрд грн.

Також повідомляється, що на 1 квітня 2015 року місцеві бюджети отримали 35,335 млрд грн трансфертів, що становить 92,9% планових асигнувань на цей період.

Читайте такожВ Україні не затвердили всього 13 місцевих бюджетівЯк повідомляв УНІАН, за січень-лютий 2015 року до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування трансфертів, надійшло 12,952 млрд грн, що на 2,548 млрд грн, або на 24,5%, більше показника за аналогічний період минулого року.

У рамках змін до Бюджетного кодексу, що діють з початку цього року, в Україні впроваджується нова система міжбюджетних відносин, у рамках якої уряд дає більший ресурс місцевим бюджетам, але водночас збільшує їх відповідальність за видатками.

Зокрема, місцеві бюджети отримали 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.