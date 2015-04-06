Гривня на міжбанку знову впала нижче 23,50 за долар

У понеділок, 6 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 12:00 установилися на рівні 23,15/23,51, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходилися на рівні 25,43/25,82, до російського рубля - 0,41/0,42.

Читайте такожУ Нацбанку через ризики для стабільності гривні хочуть зберегти високу облікову ставкуЗа даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на цей час установилися на рівні 23,5460 грн/дол., укладено 6 угод на 2,41 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 3 квітня, гривня закрила торги на рівні 22,95/23,35 за долар, зміцнившись за день на 18 копійок.