НБУ за день надав банкам понад мільярд гривень рефінансування

Національний банк України 3 квітня надав банкам рефінансування на 1,059 млрд грн і одночасно мобілізував на ринку ресурси за допомогою продажу депозитних сертифікатів на 8,623 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк надав рефінансування 4 банкам на 1 день під 33% річних.

Депозитні сертифікати продано на 6,632 млрд грн 29 банкам під 20% річних на один день, на 1,571 млрд грн 9 банкам під 26% річних на 7 днів, на 200 млн грн 5 банкам під 26% річних на 14 днів, на 220 млн грн 5 банкам під 27% річних на 27 днів.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку за цей день зріс до 9,374 млрд грн, середньозважена ставка - до 27,2% річних, зокрема ставка за кредитами «овернайт» залишається на рівні 25,6% річних.

Читайте такожУкраїнські банки отримуватимуть рефінансування під заставу облігацій внутрішньої позикиЯк повідомляв УНІАН, 2 квітня Нацбанк надав банкам рефінансування на 879,3 млн грн і продав депозитні сертифікати на 7,378 млрд грн.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 9,128 млрд грн, середньозважена ставка - 26,4% річних, зокрема за кредитами «овернайт» - 25,6%.