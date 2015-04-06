Греція збирається виконати всі зобов'язання перед кредиторами

Греція "має намір виконати всі зобов'язання перед усіма своїми кредиторами, до кінця", заявив у неділю міністр фінансів Янніс Варуфакіс, намагаючись розвіяти страхи з приводу дефолту, повідомляє Рейтер.

Після зустрічі з головою Міжнародного валютного фонду Варуфакіс сказав репортерам, що уряд планує "серйозно реформувати Грецію" і постарається поліпшити "ефективність переговорів" зі своїми кредиторами.

Греція не отримувала фінансову допомогу з серпня минулого року і вдавалася до таких заходів, як запозичення у державних підприємств, щоб протриматися. Минулого тижня вона запропонувала кредиторам нову програму реформ, сподіваючись на відновлення грошових траншів, але поки не отримала схвалення від МВФ і Євросоюзу.

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"Я вітаю підтвердження міністра щодо того, що платіж фонду буде проведено дев'ятого квітня", - сказала глава МВФ Крістін Лагард після зустрічі з Варуфакісом.

Вона зазначила, що спроби проведення комплексного аналізу грецької ситуації й переговори у Брюсселі, які стосуються умов фінансової допомоги Греції, "негайно поновляться в понеділок".