Мінфін випустить облігації на 20 мільярдів для Фонду гарантування вкладів
Випуск облігацій передбачений законом про держбюджет на 2015 рік
Міністерство фінансів України має намір здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики на суму 20 млрд грн у рамках забезпечення кредиту для Фонду гарантування вкладів, йдеться в постанові уряду №156, опублікованій на веб-порталі Кабміну.
Як зазначається, випуск облігацій передбачений законом про держбюджет на 2015 рік.
«Міністерство фінансів з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснює випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 20 млрд грн з терміном обігу до 20 років та відсотковою ставкою доходу - до 12% річних в обмін на векселі, видані Фондом на таких самих умовах, з виплатою відсотків за векселями одночасно з оплатою векселя», - йдеться в урядовій постанові.
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Як повідомляв УНІАН, згідно з меморандумом про співпрацю з ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом, обсяг кредитів для Фонду гарантування вкладів під фінансування або рекапіталізацію банків на кінець грудня 2015 року становитиме 55 млрд грн.
У січні 2015 р. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вже отримав кредит у Національного банку на суму 9,950 млрд грн під 14% річних строком на рік.
Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми становив 5 млрд дол.