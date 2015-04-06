Мінфін випустить облігації на 20 мільярдів для Фонду гарантування вкладів

Міністерство фінансів України має намір здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики на суму 20 млрд грн у рамках забезпечення кредиту для Фонду гарантування вкладів, йдеться в постанові уряду №156, опублікованій на веб-порталі Кабміну.

Як зазначається, випуск облігацій передбачений законом про держбюджет на 2015 рік.

«Міністерство фінансів з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснює випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 20 млрд грн з терміном обігу до 20 років та відсотковою ставкою доходу - до 12% річних в обмін на векселі, видані Фондом на таких самих умовах, з виплатою відсотків за векселями одночасно з оплатою векселя», - йдеться в урядовій постанові.

Читайте такожВ Україні термін ліквідації банків можуть продовжити з 3 до 5 років

Як повідомляв УНІАН, згідно з меморандумом про співпрацю з ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом, обсяг кредитів для Фонду гарантування вкладів під фінансування або рекапіталізацію банків на кінець грудня 2015 року становитиме 55 млрд грн.

У січні 2015 р. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вже отримав кредит у Національного банку на суму 9,950 млрд грн під 14% річних строком на рік.

Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми становив 5 млрд дол.