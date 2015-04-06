Кожен п'ятий росіянин має проблемний кредит - затримка виплат б'є рекорди

Такі дані містяться в дослідженні колекторської компанії "Секвоя кредит Консолидейшн", пише ТАСС.

За оцінками аналітиків, у даний час вже кожен п'ятий росіянин має проблемний кредит, при цьому до кінця року вони прогнозують наявність такого кредиту у кожного третього.

Згідно з даними опитування компанії, 38% росіян з проблемною заборгованістю відчувають труднощі в погашенні боргу через різке погіршення матеріального становища. Роком раніше дану причину озвучували лише 20%, в 2013 - 15%, 2012 - 10%.

Ще 20% опитаних не можуть платити за кредитом через втрату роботи. У дослідженні наголошується, що якщо ситуаціязі зростанням безробіття в Росії не зміниться в кращу сторону, то частка тих, хто вийде на прострочення через втрату роботи, буде збільшуватися і до кінця 2015 року досягне 35-40%.

Практично в три рази зросла кількість боржників, які в якості причини невиплати за кредитом називають скорочення заробітної плати - у 2012 році на даний фактор посилалися тільки 5% респондентів, зараз таких близько 15%.

При цьому в поточному році досягла свого мінімуму та частка боржників, які не платять за кредитом через незнання суми боргу (2013 - 20%, 2014 - 16%, на поточний момент - 3%) та яким не були зрозумілі умови договору.

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Аналітики "Секвоя Кредит Консолидейшн" пояснюють зниження частки "незнаючих" набранням чинності закону про споживчий кредит, який зобов'язав банки на першій сторінці договору писати повну вартість кредиту.