Виплати вкладникам «Надра» і «Дельта Банку» можуть почати з середини квітня

Про це повідомив директор-розпорядник фонду Костянтин Ворушилін в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

«Я сподіваюся, що в другій половині квітня. Інвентаризація вкладів вже майже завершена - є ознаки маніпуляцій з базами за вкладами - дроблення, подвоєння. Ми намагаємося розібратися», - сказав Ворушилін, відповідаючи на запитання про терміни початку виплати вкладникам найбільших неплатоспроможних банків «Надра» і «Дельта Банк».

За його словами, частина виплат щодо «Дельта Банку» буде заблокована. «Точної суми поки що немає, але тимчасовий адміністратор банку повідомив, що понад 1 млрд грн вкладів - з ознаками дроблення. А ми такі вклади не визнаємо і не виплачуємо», - додав керівник фонду.

Ворушилін наголосив, що чим більші обсяги банку, тим більше технічних складнощів виникає при обробці його бази вкладів, у зв'язку з чим фонду потрібно більше часу для підготовки до виплат. «Одна справа обробити базу «Укоопспілки», де 50 мільйонів вкладів, інша справа – база «Дельти». Це різні речі. І коли нам радять починати виплати через два тижні після введення тимчасової адміністрації, то я не проти і через тиждень, але треба визначити базу вкладників. Ми нічого не можемо виплатити, поки її немає», - пояснив він.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб виводить з ринку 48 неплатоспроможних банків, 46 з яких визнані неплатоспроможними в 2014-2015 роках.

В тому числі Фонд гарантування на початку лютого цього року ввів тимчасову адміністрацію у банк «Надра», у який входить у групу найбільших за активами, а на початку березня - у «Дельта Банк».

За попередніми оцінками фонду, на виплати гарантованого відшкодування вкладникам цих банків потрібно 20,5 млрд грн.

Повний текст інтерв'ю читайте на УНІАН-Економіка: «Директор Фонду гарантування вкладів: Коли у банку труднощі, його клієнтам є сенс згуртуватися».