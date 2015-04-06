Гривня закрила міжбанк на рівні 23,57 за долар

У понеділок, 6 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,47/23,57 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,89/25,94 грн/євро, до російського рубля - 0,421/0,423 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на час закриття торгів встановився на рівні 23,4789 грн/дол., всього було укладено 208 угод на 122,79 млн дол.