Річна інфляція в Україні прискорилася майже до 46%

Інфляція в Україні у березні 2015 року, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, порівняно з лютим 2015 року, прискорилася до 10,8% з 5,3%, зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, у річному вимірі (проти березня 2014 р.) інфляція прискорилася до 45,8% з 34,5%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, за січень-березень, порівняно з аналогічним періодом минулого року інфляція становила 20,3%.

Згідно з наведеними даними, у березні порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчав цукор - на 39,2%, соняшникова олія - на 32,1%, фрукти - на 31,9%.

У річному вимірі, до березня 2014 року, найбільше зросли ціни на фрукти - на 120,2%, соняшникову олію - на 98,1%, риба і рибопродукти - на 86,8%.

Зниження цін у березні до лютого зафіксовано тільки на гарячу воду та опалення на 0,2%, водночас у річному вимірі зниження цін не зафіксовано на жодну з груп споживчих товарів і послуг.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у лютому порівняно із січнем прискорилася до 5,3%, у річному вимірі - до 34,5%. За січень-лютий інфляція становила 8,6%.

За підсумками 2014 року (грудень до грудня) споживчі ціни в Україні зросли на 24,9%, у 2013 році - на 0,5%.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України у 2015 році: песимістичний з падінням ВВП на 11,9% при інфляції 42,8%, і два більш оптимістичні сценарії з падінням економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.

Національний банк України прогнозує на 2015 рік падіння ВВП на 7,5% при інфляції 30%.