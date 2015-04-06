Золотовалютні резерви завдяки кредиту МВФ зросли майже до $10 мільярдів

«Динаміка резервів у березні була зумовлена насамперед отриманням коштів від Міжнародного валютного фонду в сумі 4,873 млрд дол., у тому числі на користь уряду в сумі 2,633 млрд дол. Також збільшенню обсягу резервів у березні сприяло надходження коштів на користь уряду в сумі 200 млн канадських доларів», - йдеться в повідомленні НБУ.

Крім того, за інформацією НБУ, на рівень міжнародних резервів у березні вплинули інтервенції на міжбанківському валютному ринку, у ході яких регулятор купив 581,4 млн дол., продав - 372,5 млн дол. США. У тому числі 281,3 млн дол. НБУ продав у ході адресних інтервенцій держпідприємствам НАК «Нафтогаз України» і НАЕК «Енергоатом».

Також повідомляється, що платежі уряду й Нацбанку з погашення та обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становили 906,9 млн дол., у тому числі на користь МВФ - 221,9 млн дол.

Згідно з опублікованими даними про структуру резервів, на 1 квітня резерви в іноземній валюті становили 9,053 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 5,59 млн дол., золото - 911,31 млн дол.

«Обсяг міжнародних резервів України на сьогодні є достатнім для виконання зобов'язань та поточних операцій уряду й Національного банку України», - наголошується в повідомленні НБУ.

Читайте такожНацбанк обіцяє за рік підтягнути золотовалютні резерви до $18 мільярдів

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в лютому знизилися на 12,4% до 5,625 млрд дол., оновивши більш ніж 11-річний мінімум після провалу до 6,218 млрд дол. у червні 2003 року.

За 2014 рік резерви скоротилися на 12,883 млрд дол. (на 63,1%).

Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми в 5 млрд дол. отримано 13 березня.

У рамках цієї програми Національний банк очікує зростання золотовалютних резервів до кінця 2015 року до 18,2 млрд дол.