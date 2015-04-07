Нацбанк опустив офіційний курс гривні на 14 копійок

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк на 7 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2344.7515 (6 квітня - 2330.4799);

100 євро - 2539.3659 (6 квітня - 2523.9097);

10 російських рублів - 4.1488 (6 квітня - 4.1063).

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