В Україні не затвердили всього 11 місцевих бюджетів

В Україні станом на 6 квітня залишаються незатвердженими 11 місцевих бюджетів із 11488, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, серед них не затверджено по 3 бюджети в Донецькій та Івано-Франківській областях, а також 5 бюджетів у Луганській області.

Раніше Мінфін повідомляв, що на 27 березня не було затверджено 13 місцевих бюджетів різних рівнів у зв'язку з відсутністю кворуму на засіданнях місцевих рад і конфліктом інтересів між місцевими депутатами.

Читайте такожНадходження до місцевих бюджетів зросли більш ніж на третинуЯк повідомляв УНІАН, згідно зі змінами до Бюджетного кодексу, чинного з початку цього року, в Україні впроваджується нова система міжбюджетних відносин, у рамках якої уряд дає більший ресурс місцевим бюджетам, але водночас збільшує їх відповідальність за видатки.

Зокрема, місцеві бюджети отримали 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.