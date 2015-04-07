В Україні хочуть дозволити фінансування політичних партій із держбюджету

11:25, 07 квітня 2015
Фінанси
1115

Мета нововведення - припинити природу політичної корупції.

В Кабмине хотят повысить прозрачность партийного финансирования / Фото УНИАН

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України внести зміни до Бюджетного кодексу і передбачити з 1 січня 2017 у загальному переліку видатків державного бюджету статтю про фінансування політичних партій.

Про це йдеться в проекті закону «Про внесення змін до статті 87 Бюджетного кодексу України (щодо фінансової підтримки політичних партій)» (№2564).

«Частину першу статті 87 Бюджетного кодексу України доповнити пунктом наступного змісту: «фінансову підтримку політичних партій», - йдеться в проекті закону. - Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року».

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, мета нововведення – покласти край природі політичної корупції.

Читайте такожМін'юст запропонує формат фінансування політичних партій з держбюджету«Ухвалення проекту закону сприятиме підвищенню прозорості фінансування політичних партій в Україні, протидії політичній корупції, приведенню законодавства у сфері фінансування політичних партій у відповідність з міжнародними стандартами системи політичного фінансування», - йдеться в пояснювальній записці.

Довідка УНІАН. Україна має багатопартійну систему, і станом на жовтень, за даними ЗМІ, в Україні налічувалося близько 225 політичних партій.

Водночас у парламенті представлені лише основні політичні сили, а саме - пропрезидентський Блок Петра Порошенка, партія прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка «Народний фронт», політичне об'єднання «Самопоміч» мера Львова Андрія Садового, Опозиційний блок Юрія Бойка, Радикальна партія Олега Ляшка та Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter