В Україні хочуть дозволити фінансування політичних партій із держбюджету

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України внести зміни до Бюджетного кодексу і передбачити з 1 січня 2017 у загальному переліку видатків державного бюджету статтю про фінансування політичних партій.

Про це йдеться в проекті закону «Про внесення змін до статті 87 Бюджетного кодексу України (щодо фінансової підтримки політичних партій)» (№2564).

«Частину першу статті 87 Бюджетного кодексу України доповнити пунктом наступного змісту: «фінансову підтримку політичних партій», - йдеться в проекті закону. - Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року».

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, мета нововведення – покласти край природі політичної корупції.

Читайте такожМін'юст запропонує формат фінансування політичних партій з держбюджету«Ухвалення проекту закону сприятиме підвищенню прозорості фінансування політичних партій в Україні, протидії політичній корупції, приведенню законодавства у сфері фінансування політичних партій у відповідність з міжнародними стандартами системи політичного фінансування», - йдеться в пояснювальній записці.

Довідка УНІАН. Україна має багатопартійну систему, і станом на жовтень, за даними ЗМІ, в Україні налічувалося близько 225 політичних партій.

Водночас у парламенті представлені лише основні політичні сили, а саме - пропрезидентський Блок Петра Порошенка, партія прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка «Народний фронт», політичне об'єднання «Самопоміч» мера Львова Андрія Садового, Опозиційний блок Юрія Бойка, Радикальна партія Олега Ляшка та Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко.