Базова інфляція в Україні за місяць прискорилася до 44,6%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в березні 2015 року порівняно з попереднім місяцем прискорилась до 10,8% з 5,4%, зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з методологією Держстату, базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого і сезонного характеру.

У річному вираженні, до березня 2014 року, базова інфляція в березні поточного року прискорилась до 44,6% з 33,2%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, до грудня 2014 року, базова інфляція становила 19,8%.

За три місяці, січень-березень, порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція становила 34,7%.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Читайте такожРічна інфляція в Україні прискорилася майже до 46%Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні 2015 року порівняно з лютим 2015 року прискорилась до 10,8%, у річному вираженні - до 45,8%.

За підсумками 2014 споживчі ціни в Україні підвищились на 24,9%, у 2013 році - на 0,5%.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році: песимістичний - з падінням ВВП на 11,9% за інфляції 42,8%, і два більш оптимістичних сценарії - з падінням економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6 % за інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.

Національний банк України прогнозує на 2015 рік падіння ВВП на 7,5% за інфляції 30%.