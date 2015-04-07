Гривня на міжбанку зміцнилася всього на 3 копійки і залишилася нижче 23,50 за долар

У вівторок, 7 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 12:00 установилися на рівні 23,44/23,54, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 25,52/25,66, до російського рубля - 0,422/0,425.

Читайте такожНацбанк опустив офіційний курс гривні на 14 копійокЗа даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 установився на рівні 23,5352 грн/дол., на цю годину укладено 31 угоду на 14,29 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 6 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 23,47/23,57.