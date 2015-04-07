В Україні набув чинності закон про спрощення ведення бізнесу

В Україні у вівторок, 7 квітня, набув чинності закон про спрощення ведення бізнесу (дерегулювання), прийнятий Верховною Радою 12 лютого і підписаний президентом 2 квітня.

У понеділок, 6 квітня, відповідний закон було опубліковано в офіційному виданні «Голос України».

Як повідомляв УНІАН, головною метою цього закону є дерегулювання господарської діяльності, приведення законодавства в окремих сферах у відповідність з правовим полем Європейського Союзу, що дає змогу Україні підвищити позицію в рейтингу Doing Business.

Цим законом спрощується процедура відкриття і ведення господарської діяльності, скорочуються дозвільні та погоджувальні процедури, зменшується вплив державних органів на діяльність суб'єктів господарювання, підвищується рівень захисту прав інвесторів, вдосконалюється механізм фінансування діяльності органів Державної реєстраційної служби.