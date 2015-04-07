Прибуток російського Сбербанку впав майже в 4 рази

Про це повідомила прес-служба найбільшого російського банку, передає Прайм.

"Основні фактори зниження прибутку - зростання процентних витрат за коштами Банку Росії і засобами клієнтів, перш за все юридичних осіб", - пояснив банк зміну фінансового результату.

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Процентні витрати зросли порівняно з першим кварталом минулого року на 173,3 мільярда рублів за рахунок збільшення обсягу залучених коштів і зростання рівня ставок на ринку. Найбільш помітно зросли видатки за коштами, залученими від Банку Росії, і засобів юридичних осіб, які швидше реагують на зміну ставок, відзначили в банку.

"У березні продовжилося уповільнення зростання процентних витрат після послідовного зниження ключової ставки Банком Росії з початку поточного року. Тим не менше, залучення від Банку Росії залишається дорогим джерелом фінансування, і в цілях зниження вартості ресурсів банк працює над заміщенням цього ресурсу клієнтськими засобами. За березень частка коштів Банку Росії без врахування субординованого боргу в зобов'язаннях банку скоротилася на 0,5 процентного пункту до 10,1% (на початку року частка становила 15,2%)", - йдеться в повідомленні.

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Витрати на сукупні резерви склали в січні-березні 78,6 мільярда рублів проти 70,3 мільярда рублів роком раніше. Незначні відносно попередніх місяців витрати на резерви в березні (8,6 мільярда рублів) пояснюються відновленням резервів за валютними кредитами в результаті зміцнення рубля, додали в банку.

У 2014 році Сбербанк скоротив чистий прибуток за РСБО з урахуванням подій після звітної дати (СПОД) на 17,6%, до 311,2 мільярда рублів.