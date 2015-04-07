Фонд гарантування хоче цього року позичити ще 10-20 мільярдів гривень

Про це повідомив директор-розпорядник фонду Костянтин Ворушилін в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

«Фонд сьогодні виплачує вклади, для чого вже позичив понад 30 млрд. Цього року сума наших запозичень, найімовірніше, зросте до 40- 50 млрд», - сказав Ворушилін.

У цьому зв'язку керівник фонду вважає, що нестандартні рішення повернення великих вкладів, які перевищують гарантоване відшкодування фонду в 200 тис. грн, шляхом трансформації найбільших вкладників в акціонерів свого банку, доцільно приймати до введення в банк тимчасової адміністрації.

«Для цього не потрібно вводити в банки тимчасову адміністрацію. Ми всім банкам, які потрапили в скрутну ситуацію, рекомендуємо йти до великих вкладників домовлятися. Сідати за стіл переговорів, реструктуризувати заборгованість, переходити в субординований капітал, щоб врятувати банк. Власнику потрібно або піти, або хоч би пустити когось у капітал. Але все це потрібно робити до введення в банк тимчасової адміністрації», - додав він.

Також Ворушилін повідомив, що фонд виступає проти взаємозаліку кредитів і депозитів у неплатоспроможних банках. «У банках, які ми виводимо з ринку, недостатньо активів. Виручки від продажу цих активів не вистачить, щоб відшкодувати витрачені нами кошти. А ви пропонуєте зробити взаємозалік, щоб врятувати окремих людей і бізнес? Це вирішення своїх питань за чийсь рахунок. Але наша позиція, що потрібно захищати найвразливіші верстви населення, а не вирішувати особисті питання великих вкладників за рахунок грошей громадян», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб на даний час виводить з ринку 48 неплатоспроможних банків, 46 з яких визнані неплатоспроможними в 2014-2015 роках.

За попередніми оцінками фонду, на виплати вкладникам двох найбільших неплатоспроможних банків, в яких працює тимчасова адміністрація, «Надра» і «Дельта Банк», потрібно 20, 5 млрд грн.

Обсяг фінансових ресурсів фонду на 1 квітня становить 16,1 млрд грн, у тому числі в облігаціях внутрішньої державної позики - 15,9 млрд грн. У 2014 році фонд залучив кредити у Національного банку України та Кабінету міністрів на 20,315 млрд грн, в 2015 році - у Нацбанку на 9,950 млрд грн.

Вчора, 6 квітня, Міністерство фінансів повідомило про наміри випустити облігації внутрішньої державної позики на 20 млрд грн в рамках забезпечення кредиту для Фонду гарантування вкладів.

Повний текст інтерв'ю читайте на сайті УНІАН-Економіка в інтерв'ю: «Директор Фонду гарантування вкладів: Коли у банку труднощі, його клієнтам є сенс згуртуватися».