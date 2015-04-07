Більшість потенційних покупців банків відмовляються подавати декларації про доходи - НБУ

Національний банк України з цього року почав вимагати від осіб,бажаючих придбати банк, декларацію про доходи і майновий стан, але ця вимога більшістю заявників не виконується.

Про це написав директор департаменту реєстраційних питань та ліцензування НБУ Леонід Антоненко на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Чим впливовіша і відоміша особа, тим агресивніше вона не виконує цю вимогу. Обурюються», - написав Антоненко.

Нацбанк с этого года начал требовать от лиц, желающих приобрести банк, декларацию о доходах и имущественном состоянии. Э... Posted by Leonid Antonenko on 3 квітня 2015 р.

Чиновник провів паралелі між купівлею банку та оформленням субсидії на житлово-комунальні послуги, де також потрібна подача декларації на одержувача субсидії й усіх членів його сім'ї, й у якості підтвердження розмістив список документів для отримання субсидії.

«Маю намір цей списочок повісити в рамку на вході у свій кабінет. Щоб капіталісти могли розділити своє обурення з незаможними співгромадянами», - додав він.

Читайте такожПроцес очищення банківської системи України триватиме ще два-три місяці - НБУЯк повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб на даний час виводить із ринку 48 неплатоспроможних банків, 46 з яких Національний банк визнав неплатоспроможними у 2014-2015 роках.

Стандартна процедура виведення банку з ринку передбачає пошук інвесторів для цього банку, однак у результаті проведеного пошуку інвесторів фонд зміг знайти покупця тільки на 1 банк, 33 банки перебувають у стадії ліквідації, у інших працює тимчасова адміністрація фонду.