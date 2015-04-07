Депутати посилили захист прав інвесторів

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект у другому читанні та в цілому проголосували 236 народних депутатів із 329, зареєстрованих у сесійній залі.

Змінами, зокрема, у Господарському процесуальному кодексі України визначається, що у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, підлягають офіційному оприлюдненню господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України документи: ухвали про порушення провадження у справі, інформація про оголошення перерви в засіданні, а також заяви учасників (акціонерів) про призначення представників позивача.

Також встановлюється, що у спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, відмова від позову, зменшення розміру позовних вимог, зміна предмета або підстави позову, укладення мирової угоди, відмова від апеляційної або касаційної скарги можлива лише за письмовою згодою всіх представників цього товариства.

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У Господарському кодексі України, зокрема, передбачено, що посадові особи відповідають за збитки, завдані ними господарському товариству. Відшкодування збитків, завданих посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю), здійснюється у разі, коли такі збитки були завдані, зокрема, дії, вчинені посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями.

Господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50% акцій, (часток, паїв) прямо чи опосередковано належить державі, зобов'язане на кожний наступний рік складати і виконувати річний фінансовий план відповідно до статті 75 цього Кодексу.

Змінами до закону “Про цінні папери та фондовий ринок”, зокрема, передбачено, що Фондова біржа зобов’язана безкоштовно надавати акціонерному товариству, цінні папери якого включені до її біржового списку, на його вимогу довідку про біржовий курс цінних паперів такого товариства та іншу інформацію передбачену законом.

Змінами до закону “Про акціонерні товариства”, зокрема, визначається, що публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Також змінами до цього закону передбачено порядок виплати дивідендів.

Акціонерне товариство, в поряду встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

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Повідомлення про проведення загальних зборів затверджується наглядовою радою або виконавчим органом товариства, якщо створення наглядової ради не передбачено статутом товариства.

Обов’язок особи, яка набула контрольний пакет акцій товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва.

Цей закон набирає чинності з 1 травня 2016 року, крім пунктів 4 і 5 розділу І цього закону, що набирають чинності з дня наступного за днем опублікування цього закону.

Вимоги абзацу другого підпункту 11, абзаців четвертого, сьомого та двадцятого підпункту 27, підпункту 28, абзац третій підпункту 33 частини 10 розділу І цього закону до 1 січня 2018 року застосовуються до публічних акціонерних товариств, акції яких включено до біржового реєстру.