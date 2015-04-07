Річна інфляція навряд чи опуститься нижче 30% - експерт

За стабільного курсу та сприятливого врожаю можна очікувати деякого уповільнення темпів зростання споживчих цін до кінця 2015 року, але річний показник інфляції навряд чи опуститься нижче за 30%, вважає головний економіст Dragon Capital Олена Белан.

«Враховуючи зростання тарифів на комунальні послуги у квітні та травні, річний показник інфляції в найближчі місяці залишиться високим. Надалі динаміка споживчих цін буде залежати від кількох ключових факторів, включаючи динаміку валютного курсу і врожай сільгосппродукції», - йдеться в коментарі експерта, переданому УНІАН.

За її словами, березнева інфляція значно перевищила як оцінки компанії, так і консенсус-прогноз агентства Bloomberg. «Такий різкий стрибок цін, швидше за все, був викликаний відкладеним впливом девальвації гривні наприкінці лютого, яка спровокувала ажіотажний попит серед населення і, як наслідок, зростання роздрібних цін на продовольчі товари», - сказала Белан.

Вона відзначила, що ціни на продукти харчування в березні підскочили на 15,6% до попереднього місяця і 53% в річному вираженні, ставши основним фактором прискореного зростання індексу споживчих цін. «Ціни виробників продуктів харчування зросли не так різко, як роздрібні (+ 10,7% проти попереднього місяця), що може свідчити про наявність «панічного» компонента в березневому зростанні роздрібних цін», - пояснює Белан.

За її прогнозами, вже в квітні можна буде спостерігати деяке здешевлення продуктів харчування, хоча воно навряд чи буде значним, враховуючи збільшені витрати багатьох виробників.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні 2015 року порівняно з лютим 2015 року прискорилася до 10,8%, в річному вираженні - до 45,8%.

За підсумками 2014 року споживчі ціни в Україні зросли на 24,9%, в 2013 році - на 0,5%.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році: песимістичний - з падінням ВВП на 11,9% при інфляції 42,8% і два більш оптимістичних сценарії - з падінням економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6 % при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.

Національний банк України прогнозує на 2015 рік падіння ВВП на 7,5% при інфляції 30%.