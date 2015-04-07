Рада зробила перший крок до захисту бізнесу від рейдерських захоплень

Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру за підробними документами) (№1475).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішенення проголосували 267 народних депутатів із 334 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект спрямований на унеможливлення рейдерських захоплень підприємств шляхом внесення змін до статутних документів на підставі ксерокопій, а також забезпечить можливість притягнення до відповідальності осіб, винних у підробці документів з метою рейдерського захоплення юридичних осіб.

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Зміни до статей 19 і 29 забезпечать проведення реєстрації змін до установчих документів підприємства із захистом права власності співвласників, з обов’язковим наданням оригіналу рішення для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.