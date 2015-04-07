У МВФ назвали головні завдання української влади

Як йдеться в повідомленні МВФ, текст якого має УНІАН, про це Ліптон сказав, виступаючи в інституті Петерсона у Вашингтоні.

«Критично важливо відновити конкурентоспроможність економіки, підірвану курсовими коливаннями, - відзначив Ліптон. - Розумна комбінація девальвації гривні та гнучкості валютного курсу дозволить створити базис для українського бізнесу, готового поборотися за іноземні ринки».

Крім того, на його думку, важливо вибудувати систему скорочення витрат і управління дефіцитом - як у сфері держфінансів, так і в реальному секторі.

«Важливим є реформа енергосектора, оздоровлення держмонополії НАК «Нафтогаз України» і вирівнювання тарифів. Тут уряд вже пішов на суттєве підвищення тарифів і ціни на теплопостачання», - сказав Ліптон, відзначивши, що до недавнього часу українські споживачі сплачували лише 20% вартості енергоносіїв, в той час як 80% різниці лягало тягарем на бюджет. «Тепер цього не буде», - відзначив він.

Нарешті, головною реформою в Україні має стати стабілізація банківської системи. «Влада країни працюють над тим, щоб вирішити проблеми неплатоспроможності банків, зокрема за допомогою рекапіталізації й підвищення ліквідності», - сказав заступник голови МВФ. Він відзначив, що капіталізація фінансових установ їх власниками - це необхідний захід, який дозволяє досягти оптимального рівня стабільності, відповідного для запуску системи кредитування бізнесу та пересічних споживачів.

«І це найважливіші кроки, які Україні належить зробити в цьому році, - сказав Ліптон. - А є й більш довгострокові завдання. Йдеться про структурні реформи, створення сучасної ринкової економіки, що дає впевненість бізнесу і громадянам, залучає інвестиції».

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки. Нова програма дозволить збалансувати платіжний баланс, надасть більший обсяг фінансування на кращих і більш гнучких умовах для України. Доступним стане міжнародне фінансування для підтримки реформ в обсязі близько 40 млрд дол.

Перший транш кредиту Україна одержала 13 березня. Його обсяг становив 5 млрд дол.

Тоді ж уряд почав консультації з реструктуризації боргів із кредиторами - утримувачами суверенних бондів країни. Обсяг реструктурованого боргу - 15 млрд дол. За даними джерел, Україна розглядає різні варіанти реструктуризації, включаючи списання третини суми боргу.