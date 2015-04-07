Гривня на міжбанку знизилася до 23,59 за долар

У вівторок, 7 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 23,52/23,59 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 25,55/25,63 грн/євро, щодо російського рубля - 0,427/0,429 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 23,4992 грн/дол., на цю годину укладено 232 угоди на 151,60 млн дол.