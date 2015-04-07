У Фонді гарантування назвали причини масового банкрутства банків в Україні

Причинами масового банкрутства банків у 2014-2015 роках, що сталося в Україні, стали нечисті на руку власники і менеджери цих банків, а також несприятливе бізнес-середовище в країні.

Про це розповів директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

«Причин масового банкрутства банків було кілька. Є нечисті на руку власники і менеджери, які використовували банк в якихось своїх цілях, виводили активи... Є банки під реальний бізнес, є великі та дрібні. Але коли той чи інший бізнес у країні починає лягати через відсутність експорту, падіння внутрішнього споживання, подорожчання собівартості продукції, страждає і банк», - сказав Ворушилін.

За його словами, перший індикатор надійності банку для вкладника - це ставки за депозитами. «Якщо вони завищені, потрібно розуміти, що далі робить власник банку з цими грошима. Якщо він вкладає в дрібні кредити, ставки за якими теж високі, то і джерело повернення грошей очевидне. Інша справа банки, які вкладають в іпотеку - сьогодні ця модель не працює», - відзначив Ворушилін.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб у даний час виводить з ринку 48 неплатоспроможних банків, 46 з яких визнані неплатоспроможними в 2014-2015 роках.

За попередніми оцінками фонду, на виплати вкладникам двох найбільших неплатоспроможних банків, в яких працює тимчасова адміністрація, «Надра» і «Дельта Банк», потрібно 20,5 млрд грн.

Обсяг фінансових ресурсів фонду на 1 квітня становив 16,1 млрд грн, зокрема в облігаціях внутрішньої державної позики - 15,9 млрд грн. У 2014 році фонд залучив кредити у Національного банку України та Кабінету міністрів на 20,315 млрд грн, у 2015 році - у Нацбанку на 9,95 млрд грн.

Вчора, 6 квітня, Міністерство фінансів повідомило про наміри випустити облігації внутрішньої державної позики на 20 млрд грн у рамках забезпечення кредиту для Фонду гарантування вкладів.

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