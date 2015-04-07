Нацбанк опустив офіційний курс гривні ще на 6 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 8 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2350.6033 (7 квітня - 2344.7515)

100 EUR - 2549.6994 (7 квітня - 2539.3659)

10 RUR - 4.2481 (7 квітня - 4.1488)

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 31 березня знову встановлює офіційний курс гривні наприкінці робочого дня, а діє цей курс на наступний робочий день.