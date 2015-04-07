Парламент розширив повноваження Рахункової палати

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону "Про Рахункову палату" (щодо контролю за надходженням коштів до державного бюджету України) (№ 2515).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 263 народних депутата із 350 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що серед завдань Рахункової палати є і здійснення контролю за надходженням коштів до державного бюджету.

До одного з пунктів переліку повноважень Рахункової палати вносяться зміни, згідно з якими вона має організовувати і проводити оперативний контроль за надходженням і використанням коштів державного бюджету України за звітний період.

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Встановлюється, що Рахункова палата має право контролювати місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, банки, кредитні установи, господарські товариства, страхові компанії, інші фінансові установи та їхні спілки, асоціації та інші об'єднання незалежно від форм власності, об'єднання громадян, недержавні фонди та інші недержавні некомерційні громадські організації у тій частині їхньої діяльності, яка стосується надходження коштів до державного бюджету України та їхнього використання.