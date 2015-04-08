МВФ: Україна веде переговори з низкою країн про валютні свопи для збільшення резервів

Україна веде переговори з низкою країн про надання нашій країні валютних свопів (взаємного обміну валют) для зміцнення золотовалютних резервів, повідомив журналістам заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон.

Як повідомляє Wall Street Journal (WSJ), Ліптон сказав про це в ході міжнародної конференції на підтримку реформ в Україні, проведеної інститутом Петерсона у Вашингтоні.

«У міру відновлення золотовалютних резервів країни Україна почала переговори з низкою країн щодо надання валютних свопів», - цитує WSJ Ліптона.

Валютний своп є взаємною угодою щодо обміну валют. Він може бути використаний у разі необхідності поповнення валютного кошика взаємодіючих країн. Раніше Мінфін вже повідомляв, що веде переговори про валютний своп з Китаєм.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд є ключовим кредитором України, який схвалив 11 березня поточного року чотирирічну програму кредитування української економіки загальним обсягом 17,5 млрд дол. Перший транш в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня. Одночасно Україна почала переговори з ключовими власниками євробондів про можливу реструктуризацію боргів в обсязі близько 15 млрд дол. при загальному обсязі держборгу в 70 млрд дол. Комітет переговірників з боку утримувачів паперів очолює американський інвестиційний фонд Franklin Templeton.