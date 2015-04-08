Гривня продовжує опускатися на міжбанку - 23,61 за долар

У середу, 8 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 12.00 встановилися на рівні 23,50/23,61 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,53/25,64 грн/євро, до російського рубля - 0,437/0,439 грн/рубль.

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Учасники ринку повідомляють, що з відкриттям торгів попит на валюту перевищував пропозицію, проте на 12.00 попит знизився після відхилення Національним банком низки валютних контрактів у рамках діючої процедури перевірки передоплати за імпортом.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12.30 встановився на рівні 23,5581 грн/дол., на цей час було укладено 47 угод на 17,15 млн дол.