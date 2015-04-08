У парламентському комітеті сьогодні обговорять пропозиції НБУ зі стабілізації банківської системи

Перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук та директор юридичного департаменту НБУ Віктор Новіков сьогодні, 8 квітня, візьмуть участь у засіданні парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.

За інформацією НБУ, в ході засідання заплановано обговорення законодавчих ініціатив регулятора, які сприятимуть подальшій стабілізації банківської системи України.

За результатами засідання планується заява для засобів масової інформації.

Згідно з інформацією на сторінці керівника парламентського фінансового комітету Сергія Рибалки у соцмережі Facebook, засідання комітету відбудеться о 14.00 в будівлі Верховної Ради на вулиці Грушевського, 5.

Раніше міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що для отримання другого траншу Міжнародного валютного фонду, крім проведення переговорів з кредиторами про реструктуризацію низки суверенних боргів, до кінця травня потрібно виконати ще низку умов і ухвалити низку законів, зокрема про посилення незалежності Національного банку України.

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Наприкінці березня Нацбанк повідомляв про низку законодавчих ініціатив, необхідних для стабілізації банківської системи. Зокрема, це законопроекти про податкові пільги позичальникам при прощенні їм боргу за кредитом, про захист прав кредиторів, скасування військового збору на доходи за операціями з валютними цінностями.

Також голова НБУ Валерія Гонтарева повідомляла про наміри НБУ запропонувати парламенту обмежити готівкові розрахунки еквівалентом 1 тис. євро і заборонити вилучення банківських депозитів до настання строку їх повернення, що відповідає світовій практиці і допоможе збалансувати банківську систему.

Крім цього, в останніх інтерв'ю УНІАН перший заступник голови НБУ Олександр Писарук повідомляв про майбутні законодавчі ініціативи з питань розкриття структури власності банків, а директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін - про майбутні зміни до законодавства про систему гарантування, зокрема про продовження строків ліквідації банків.