Українці задекларували 14 мільярдів доходів, мільйонерів - 683 людини

В Україні у рамках деклараційної кампанії, яка розпочалася 1 січня і триватиме до 1 травня, 683 громадянина задекларували доходи понад 1 млн грн, а загальний обсяг задекларованих доходів становить 13,8 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної фіскальної служби України.

При цьому в ДФС підкреслили, що кількість мільйонерів скоротилася порівняно з минулим роком на 3%.

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«Протягом трьох місяців - із січня по квітень - громадяни України подали майже 194 тис. декларацій про майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованих доходів становить 13,8 млрд грн, податок на доходи фізосіб, визначений до сплати, становить 289,8 млн грн, - підкреслили в ГФС. – Порівняно з минулим роком ці показники зросли на 18% і 12%, відповідно».

У регіональному розрізі, за даними ДФС, найактивніше про свої доходи відзвітували жителі Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської та Харківської областей. «За видами доходів громадяни найчастіше декларували доходи від зарплати (4,2 млрд грн), від спадщини та подарунків (3,7 млрд грн), продажу нерухомості (1,1 млрд грн)», - зазначили в ДФС. У відомстві додали, що правом на податкову знижку скористалися 53 тис. осіб. Їм належить повернути 71,9 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році обсяг задекларованих доходів громадян, отриманих у 2013 році, становив 37,5 млрд грн.