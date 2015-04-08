Нацбанк: ажіотажний попит на валюту скінчився

Після запровадження тимчасових адміністративних заходів ситуація на валютному ринку стабілізувалася і понад місяць спостерігається тенденція до зміцнення курсу гривні.

Про це йдеться в матеріалах Національного банку України до засідання комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

«За останній місяць на готівковому ринку немає ажіотажного попиту на іноземну валюту», - йдеться в документі.

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Регулятор нагадує, що офіційний курс гривні до долара на 8 квітня зміцнився до рівня 23,51 грн/дол. з 27,76 грн/дол. на початок березня.