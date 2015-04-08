Нацбанк: ажіотажний попит на валюту скінчився
15:51, 08 квітня 2015Фінанси
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За останній місяць на готівковому ринку немає ажіотажного попиту на іноземну валюту, наголошують у Нацбанку.
REUTERS
Після запровадження тимчасових адміністративних заходів ситуація на валютному ринку стабілізувалася і понад місяць спостерігається тенденція до зміцнення курсу гривні.
Про це йдеться в матеріалах Національного банку України до засідання комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.
«За останній місяць на готівковому ринку немає ажіотажного попиту на іноземну валюту», - йдеться в документі.
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Регулятор нагадує, що офіційний курс гривні до долара на 8 квітня зміцнився до рівня 23,51 грн/дол. з 27,76 грн/дол. на початок березня.
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