На посаду голови фіскальної служби вже претендують 47 кандидатів

Міністерство фінансів України має намір до 20 квітня оприлюднити перелік кандидатів на посаду голови Державної фіскальної служби, а сам конкурс провести 23 квітня, повідомила в інтерв'ю УНІАН заступник міністра фінансів України Олена Макеєва.

«Станом на 6 квітня - є 47 кандидатів. Ми опублікуємо попередній список усіх, хто подали після 13 квітня - по завершенні прийому заявок в електронному вигляді, а 20 квітня опублікуємо фінальний список кандидатів», - сказала Макеєва.

Вона нагадала, що прем'єр-міністр доручив міністру фінансів Наталії Яресько провести конкурсну процедуру. «Але початок процедури затягнувся, оскільки деякий час знадобився на оформлення та передачу до Мінфіну доручення прем'єр-міністра, без якого ми не могли почати процес. Це, до речі, наочний приклад необхідності впровадження електронної системи документообігу в державних органах», - зазначила заступник міністра.

За її словами, це стало головною причиною, чому конкурс вирішено було продовжити до 23 квітня.

Читайте такожМінфін пропонує перенести конкурс на посаду голови фіскальної служби на 23 квітня

«Ми розуміли, що кандидатам може не вистачити часу, щоб подати весь необхідний пакет документів для участі в конкурсній процедурі. Тому запропонували їм надати лише мінімальний пакет документів - резюме, мотиваційний лист, копії трудової книжки та паспорта - електронною поштою протягом трьох днів. А, крім того, ми звернулися з проханням до прем'єр-міністра про подовження термінів подачі заявок - до 23 квітня».