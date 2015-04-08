Кредити в ліквідованому «Брокбізнесбанку» Курченка хочуть продати на аукціоні

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір на аукціоні 21 квітня продати активи ліквідованого «Брокбізнесбанку», що передбачає поступку прав вимоги за кредитами в портфелі банку іншим фінустановам.

За інформацією на сайті фонду, на продаж виставляються кредити банку юридичним особам загальною початковою вартістю 2,334 млн грн.

Аукціон відбудеться на електронному майданчику товарної біржі «Електронні торги», яка була відібрана фондом за результатами конкурсного відбору.

На думку фонду, продаж активів на електронних торгах забезпечує максимальну прозорість і відкритість процесу, а також спрощує участь банків в аукціоні.

Раніше на аукціоні з продажу автотранспорту «Брокбізнесбанку» 10 лютого фонд реалізував 91 лот на загальну суму 12,410 млн грн або на 51,6% дорожче за стартову ціну.

Потім, за рахунок отриманих коштів, фонд почав процедуру часткового задоволення вимог кредиторів банку, зокрема позачергового задоволення вимог Національного банку і кредиторів третьої черги, включаючи свої вимоги.

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Після погашення цих вимог залишок коштів від продажу активів банку фонд має намір спрямувати на задоволення вимог інших кредиторів у встановленій черговості, серед яких на виплати за вкладами вище за гарантоване відшкодування 200 тис. грн, вимоги НБУ в результаті зниження вартості застави за кредитами рефінансування, вимоги фізосіб за заблокованим платежами і вимоги за субординованим боргом.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації «Брокбізнесбанку» 11 червня 2014 року на підставі рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідації. Із 3 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація.

«Брокбізнесбанк» працював на ринку України з 1991 року і входив до групи великих банків. Основним власником банку є група ВЕТЭК Сергія Курченка.